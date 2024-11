Oroscopo di oggi 8 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 8 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 8 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Con la luna in Acquario e la tua casa della comunità per tutto il giorno, sarai nella tua zona di comfort quando trascorrerai del tempo con individui lungimiranti. Sarai ispirato da amici e colleghi che pensano fuori dagli schemi. Questa atmosfera aumenta lo spirito di squadra e ti rende desideroso di entrare in contatto con persone che ti abbracciano e ti fanno sentire come se appartenessi. Mentre la luna si sincronizza con l'abile Mercurio nella tua casa dell'istruzione superiore, trarrai beneficio dal brainstorming con gli altri. Collaborare con un compagno di studio o lavorare insieme a un gruppo di colleghi può essere incredibilmente motivante.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Con la luna in Acquario e il tuo settore pubblico per tutto il giorno, vorrai essere riconosciuto come una persona con una prospettiva progressista. Portare il cuore in mano farà sapere alle persone dove ti trovi su certe questioni. Nella tua vita lavorativa, vorrai che i tuoi recenti successi vengano riconosciuti. Mentre la luna si sincronizza con l'esperto Mercurio nella tua ottava casa, è probabile che le persone prestino attenzione quando riveli di essere sulla strada giusta con una preoccupazione riservata. Sii consapevole di ciò che riveli, in particolare se qualcuno ti ha affidato informazioni sensibili.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la luna in Acquario progressivo e la tua casa dell'esplorazione per tutto il giorno, sarai attratto da idee ed esperienze che ampliano i tuoi orizzonti. Fare qualcosa di eccitante può dare una sensazione di appagamento emotivo. Visitare un posto alla moda in una città vicina può essere divertente. Perdersi in un film o un libro intrigante può anche essere appagante. Cerca dei modi per cambiare la tua solita routine. La luna sincronizzata con l'arguto Mercurio nella tua casa della partnership suggerisce che un'esperienza condivisa con un partner o un compagno intimo può essere gratificante. Le battute che ne conseguono possono essere sia informative che stimolanti. Puoi imparare molto quando consideri la prospettiva dell'altra persona.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Ora è il momento di pensare al tuo orientamento professionale, Cancro. Potresti aver bisogno di divertirti di più nella tua vita e di provare piaceri che non hai mai provato prima. Hai una certa tendenza a separare i due mondi del lavoro e del gioco, ma non ce n'è bisogno. Infatti, il tuo lavoro prospererà una volta che scoprirai dei modi per renderlo più giocoso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Potresti essere esausto, Leone, ma dovrai comunque andare avanti. Stai entrando in un lungo periodo di lavoro e perseveranza. Questo non è sicuramente il momento di arrivare in ritardo o tirarsi indietro. Se sei ancora in pigiama a mezzogiorno, dovresti vergognarti! Fai il possibile per svegliarti dal tuo recente stordimento. È ora di alzarsi e muoversi!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con la luna in Acquario progressivo e la tua casa del lavoro per tutto il giorno, sarai in missione per portare a termine le cose. Porterai idee lungimiranti ai tuoi compiti a casa e sul posto di lavoro. Quando la luna compie il suo viaggio mensile attraverso questo regno, niente offre una sensazione di appagamento come un lavoro ben fatto. Tira fuori la tua lista delle cose da fare e inizia a lavorare sugli elementi uno per uno. Mentre la luna si sincronizza con l'abile Mercurio nel tuo regno domestico, porterai strategie inventive ai progetti in casa e alle routine familiari. Le conversazioni con i familiari e i coinquilini possono essere fruttuose. Il loro feedback può essere utile. Apprezzerai le prospettive che portano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Hai voglia di un po' di divertimento e di un po' di sperimentazione e forse anche di un gioco infantile? Per quanto allettanti siano queste prospettive, dovrai ignorarle. Bilancia, semplicemente non hai tempo, almeno non oggi. Sarai troppo impegnato a gestire numerose piccole emergenze che si presentano e a dover giustificare le tue decisioni durante il giorno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Nidificare e riposare saranno in cima alla tua lista di cose da fare con la luna in Acquario e il tuo regno domestico per tutto il giorno. Spazi confortevoli, luoghi familiari e le tue comodità preferite riempiranno il tuo serbatoio emotivo. È il giorno perfetto per lavorare da casa se hai questa possibilità. In caso contrario, cerca di concludere le cose al lavoro il prima possibile in modo da poter tornare a casa e rilassarti. La luna sincronizzata con Mercurio strategico nella tua casa dei beni potrebbe ispirarti a pagare le bollette, fare la spesa settimanale o tenerti aggiornato sulle questioni finanziarie.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

C'è qualcuno che ti perseguita, Sagittario? C'è una situazione che ti sembra insopportabilmente opprimente? Oggi non avrai problemi a identificare la fonte dei tuoi problemi. E la buona notizia è che questo è il primo passo per liberartene. Ma non puoi aspettarti che sia facile. La giornata che ti aspetta potrebbe sembrare un po' opprimente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con la luna in Acquario e la tua casa dei beni per tutto il giorno, essere al corrente delle preoccupazioni materiali porterà una sensazione di appagamento. Pagare le bollette non è neanche lontanamente sexy come spendere i tuoi soldi guadagnati duramente. Tuttavia, una volta che sai come stanno le cose, puoi determinare se puoi o meno permetterti di fare follie. Mentre la luna si sincronizza con l'astuto Mercurio nella tua segreta dodicesima casa, può essere utile tenere per te i tuoi piani. Nessuno può interferire con quello che stai facendo se non sa cosa stai facendo. Tieni le questioni importanti come se fossero necessarie.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Ovviamente, hai un ruolo importante da svolgere, Acquario. L'umore di oggi potrebbe essere un po' frustrante, ma il modo in cui lo gestisci ti farà guadagnare ricompense e riconoscimenti sul posto di lavoro o a scuola. La tua forza, il tuo autocontrollo e la tua stabilità hanno fatto la differenza tra successo e fallimento. Puoi e dovresti essere orgoglioso di te stesso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con la luna in Acquario e la tua casa di esilio per tutto il giorno, avere del tempo tranquillo per te stesso sarà fondamentale. Questo è il momento del mese in cui hai bisogno di spazio e privacy per esprimere i tuoi sentimenti. Dai priorità al riposo e alle attività rigeneranti in modo da prenderti qualche momento per rilassarti. Mentre la luna si sincronizza con Mercurio strategico nella tua casa delle aspirazioni, può valere la pena di contemplare i tuoi obiettivi di carriera. Non devi prendere grandi decisioni in questo momento, ma è bene assicurarti di sapere dove stai andando e cosa speri di realizzare.