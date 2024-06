Albania "El Dorado" per Urso: tutte le attività di lobbying passate al figlio

Albania El Dorado anche per Adolfo Urso: ecco le attività di consulenza e lobbying passate al figlio

Una puntata sui rapporti tra Italia e Albania che non risparmia colpi a nessuno: Report sbarca a Tirana e lancia i suoi strali incendiari contro buona parte del governo. Ma c’è un nome che fa particolarmente rumore: quello di Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, il quale viene tirato in ballo in maniera piuttosto pesante. Il senatore è stato per lungo tempo consulente per l’internazionalizzazione di Agon Channel, la tv fondata da Francesco Becchetti che a un certo punto aveva saputo attrarre nomi forti della televisione italiana come Simona Ventura o Alessio Vinci.

Becchetti poi è stato condannato a 17 anni per riciclaggio, sempre in Albania, e per questo Urso si sarebbe allontanato da lui. Ma non è tanto questo il tema intorno a cui Report si è potuta sbizzarrire. Fino alla sua nomina a ministro, il senatore di FdI aveva una società, Italy World Services, che ha come obiettivo quello di offrire consulenza istituzionale alle aziende e attività di lobbying. Una volta prestato giuramento, Urso ha girato le quote al figlio Pietro, garantendo – così dice – che non ci sarebbe stato conflitto d’interessi. In realtà, qualche motivo per inarcare il sopracciglio la puntata di Report lo fa venire.

Nel registro delle imprese ora figura che la proprietà di Italy World Services andrebbe ricondotta ad Assigest Broker Albania, a sua volta riconducibile ad Assigest Broker Spa, che si occupa di brokeraggio assicurativo. Guarda caso un tema che ricade proprio sotto i poteri del Mimit. Di più: in un intreccio sempre più complicato, Report attribuisce a questa società (e quindi a Pietro Urso) rapporti con Artan Gaci, ex parlamentare socialista molto potente, vicino al premier Edi Rama. Insomma: il sospetto instillato dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci è che Urso abbia sì mollato la gestione della società al figlio. Ma che la famiglia rimanga assai forte in Albania. Avrà avuto ragione Andreotti?