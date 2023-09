Europee, Angelucci prepara la volata a Meloni: Lega senza "rappresentanza"

Angelucci fa la Fox News italiana. Ma a Salvini manca la "rappresentanza" editoriale

Antonio Angelucci aveva in mente un progetto strategico: fare la Fox News italiana e ci è riuscito costituendo il Gruppo Editoria Italia, una società che riunisce Il Tempo, Libero, il Giornale, il Corriere di Rieti e quello di Viterbo. L’ultimo tassello è stato quello di acquisire il 70% de il Giornale da Paolo Berlusconi che conserva ancora il 30% delle azioni.

Si tratta di un vero e proprio polo editoriale e a capo del marketing è stato chiamato Emanuele Ranucci che è stato il responsabile dei social al Parlamento europeo con il ministro Antonio Tajani. Angelucci è a capo di una imponente rete di cliniche private stanziate principalmente nel centro – sud e di fatto presiede la Fondazione San Raffaele.

Nel contempo c’è stato un ampio giro di valzer di direttori. Sallusti e Feltri vanno da Libero a il Giornale mentre Sechi, ex capo comunicazione di Palazzo Chigi, va a dirigere Libero, resta al suo posto il direttore de il Tempo Davide Vecchi. Oltre a questo c’è l’entrata a il Giornale di Mike Pompeo, l’ex segretario di Stato di Donald Trump.

Prima di tutto questo però Angelucci (78) è andato a trovare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi insieme al figlio con cui ha parlato del piano. Ma non è tutto. Daniele Capezzone entra a Libero. Già parlamentare e radicale, porta una visione atlantista. Negli ultimi anni ha lavorato a la Verità e per Mediaset.

La seconda linea di fuoco vede i nuovi ingressi di Pietrangelo Buttafuoco, Giordano Bruno Guerri, Annalisa Chirico e Marco Patricelli. Pietro Senaldi, condirettore di Libero, per ora resta e “fornirà idee a Sechi”. Augusto Minzolini, ex direttore de il Giornale, rimarrà come editorialista.

Poi c’è la Verità e Panorama di Maurizio Belpietro che resta ancora fuori dall’impero Angelucci, anche se ci sono state voci di interessamento smentite dal primo. In qualche occasione il gruppo si è dimostrato critico nei confronti di FdI, palesando una indipendenza che potrebbe preoccupare la Meloni.

La sensazione è che gli Angelucci abbiano predisposto una corazzata, un po’ come quella di Cairo con il Corriere della Sera e la 7 o Repubblica e la Stampa di Gedi – Agnelli. Sullo sfondo, naturalmente, c’è Mediaset, storico baluardo della famiglia Berlusconi e di Forza Italia. Una corazzata che già da tempo si muoveva a supporto di Palazzo Chigi -e cioè di Giorgia Meloni- e che ora scenderà pesantemente in campo a suo supporto sia per la politica interna sia per le Europee.

Ma se Fratelli d’Italia ha Angelucci e Forza Italia Mediaset, resta scoperto Matteo Salvini e la Lega che, in questo momento, non hanno un supporto editoriale e si “appoggiano” –per così dire- su Angelucci e Mediaset. Non sfugga inoltre, come prima detto, che a capo del marketing degli Angelucci c’è Ranucci, uomo di Tajani e quindi di Forza Italia.

Tuttavia, in vista delle Europee 2024, ogni partito farà corsa a sé perché la legge elettorale è strettamente proporzionale. Già gli effetti politici di questo si sono visti all’opera con Salvini che si è spostato a destra, vedi ad esempio l’invito a Pontida di Marine Le Pen.

Paradossalmente Angelucci è stato eletto con la Lega ma è del tutto evidente che il suo riferimento politico è principalmente la premier. A questo punto occorrerà che la Lega si trovi una rappresentanza editoriale, per così dire, che la possa supportare nella battaglia politica interna e soprattutto esterna in vista delle Europee del prossimo anno.