Autonomia, Lega in pressing: "Il Centrodestra deve correggere la Legge Calderoli in tempi rapidissimi e avanti tutta"

"Io sto alle parole del professor Mario Bertolissi, uno dei più grandi costituzionalisti che ha rappresentato la Regione Veneto: i punti bocciati dalla Corte costituzionale si possono risolvere in pochissimo tempo, in poche ore. Anche domani mattina. Quindi Centrodestra compatto e avanti tutta". L'assessore allo Sviluppo economico della giunta veneta guidata da Luca Zaia, il leghista doc Roberto Marcato, commenta su Affaritaliani.it la sentenza della Consulta sull'autonomia regionale differenziata. "La buona notizia è che il provvedimento non è incostituzionale e quindi il referendum abrogativo della sinistra non so proprio che senso abbia a questo punto. Bisogna solo cambiare alcune parti della legge e la maggioranza di governo deve farlo in tempi rapidissimi, anche domani, senza alcun tentennamento. Nel nostro Paese purtroppo per spostare un paracarro servono 3.500 carte e autorizzazioni, considerando questo aspetto che non va mai dimenticato, per me la decisione della Corte mi lascia ottimista".



Però alcuni esponenti di Forza Italia del Sud, come il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, iniziano già a dire e ribadire che a maggior ragione ora serve una pausa di riflessione e uno stop sull'autonomia… "Non lo devono dire a me, devono spiegarlo agli elettori di Forza Italia del Veneto, della Lombardia e del Piemonte che hanno votato quel partito volendo l'autonomia. Giorgia Meloni, devo ammetterlo, ha tenuto la barra dritta e poi c'è un patto elettorale da rispettare senza far scherzi e giochetti. Questo è il momento per il Centrodestra di dimostrare la sua compattezza visto che il sistema Italia (vescovi compresi), refrattario a qualsiasi cambiamento, vuole affossare questa riforma che non è certo la rivoluzione che noi del popolo veneto avremmo voluto, ma comunque è un importante passo in avanti. Le speculazioni lasciamole alla sinistra, il Centrodestra sia ora tutto compatto e come ha spiegato il costituzionalista Bertolissi già domani mattina corregga la Legge Calderoli e andiamo avanti spediti e di corsa sull'autonomia", conclude Marcato.



