Trasporti, Forza Italia difende Salvini su Affaritaliani.it: "Stop a polemiche strumentali. Nessuna responsabilità del ministro"

“Nessuna responsabilità di Matteo Salvini". Così ad Affaritaliani.it Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, dopo le durissime polemiche delle opposizioni contro il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per il caos sulla circolazione ferroviaria di ieri causato da un guasto tecnico alla stazione centrale di Milano.



"Casomai occorre sottolineare che il successo dell’alta velocità non è stato coniugato nel passato (intendo minimo negli ultimi dieci anni) con gli indispensabili lavori di potenziamento della rete ferroviaria necessari per gestire l’incremento del carico e in special modo le emergenze dovute anche ai guasti imprevedibili"



"A chi polemizza - sottolinea Barelli - va ricordato che l’alta velocità, diventata un mezzo cardine della mobilità del paese, fu progettata e realizzata per volontà dei governi Berlusconi e quelli che si sono susseguiti, dovremmo dire, che sono rimasti inerti".



"Quindi bando alle polemiche strumentali e si proceda spediti a completare i programmi previsti dal PNRR in ambito ferroviario e ad evolvere il meccanismo di governance del sistema; iniziative che sono nel programma del governo”, conclude il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli.



