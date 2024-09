Bari, scossa nel Consiglio Comunale: Livio Sisto lascia Decaro e passa a Forza Italia

Bari, Sisto passa a Forza Italia. D'Attis: "Una grande gioia per tutti noi"

Primo "scossone" nel Consiglio comunale di Bari insediato da appena un mese: Livio Sisto, consigliere comunale eletto nella lista Decaro per Bari con 926 voti, lascia la maggioranza di centrosinistra e passa nelle fila di Forza Italia.

"Ho appena formalizzato - dice Sisto - il mio ingresso nel gruppo consiliare di Forza Italia. Una scelta complessa, ma della cui bontà sono fortemente convinto perché Forza Italia oggi, con una felice intuizione del segretario nazionale Antonio Tajani, ha rilanciato la sua capacità attrattiva di tutti i moderati che vogliono dare il loro contributo allo sviluppo della comunità". "L'impasse del centrosinistra barese, cristallizzato negli ultimi eventi - aggiunge - ha accelerato la mia decisione che ho condiviso con tanti amici e sostenitori che hanno manifestato grande entusiasmo e con i quali continuerò a occuparmi dei problemi dei baresi con rinnovata passione".

“A nome del segretario nazionale Antonio Tajani e di tutto il partito regionale esprimo grande gioia e soddisfazione per l’adesione del consigliere comunale di Bari Livio Sisto. Un ingresso che ci entusiasma e che si inserisce in una crescita straordinaria del nostro partito in Puglia. Livio sa che gli saremo accanto per ogni battaglia e iniziativa che vorrà intraprendere, sotto il simbolo di Forza Italia, nell’interesse dei cittadini baresi”, ha dichiarato il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis.

“La famiglia di Forza Italia continua a crescere”, dichiara il viceministro e coordinatore di Bari Città Metropolitana, Francesco Paolo Sisto. “In un momento di grande turbamento interno al centrosinistra barese -prosegue- il nostro partito è sempre più centrale e intercetta adesioni di assoluto pregio e di ampio consenso come quello di Livio Sisto. Lui con il capogruppo azzurro Giuseppe Carrieri, saranno i difensori dei valori e dei programmi di Forza Italia in Consiglio comunale, ma soprattutto strenui difensori dei cittadini baresi”.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’ingresso del collega Livio Sisto nel Gruppo consiliare”, aggiunge il capogruppo Giuseppe Carrieri. “Insieme avremo più forza per perorare le ragioni dei baresi, portando avanti un’opposizione seria, costruttiva e di sostanza. Come è nel dna del nostro partito”.

