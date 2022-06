Brunetta attacca un lavoratore: "Sei dipendente? Perchè ca**o parli?"

Renato Brunetta attacca una lavoratore, sui social piovono critiche

Botta e risposta tra il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e un lavoratore, durante un comizio elettorale a Mira, in Veneto. Le immagini risalgono al 10 giugno scorso quando il ministro dal palco, rivolgendosi al cittadino, dice: "Ah ma sei un dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?".

"Prova a chiedere a lui" la risposta, ma Brunetta replica: "Perché ca..o parli allora?". Per quattro volte il ministro quindi ripete: "Perché non ti metti in proprio?". E conclude: "Il microfono ce l'ho io e quindi comando io. Continua a fare il tapezziere, dipendente".