Brunetta in lacrime dà l'addio alla politica (almeno per ora): la sua storia

Brunetta dà l'addio alla politica: ecco chi è l'ex-ministro

Un evento che la Natura saluterà con imponenti manifestazioni di gaudio sta per avvenire: pioverà nei deserti e le api torneranno numerose ad impollinare i fiori: Renato Brunetta se ne va. Dopo anni di presenza continua nelle Istituzioni l’energumeno di formato tascabile, come lo definì con il solito sarcasmo Massimo D’Alema, ha deciso di gettare la spugna, intrisa di sudore e di passione, ma anche di un profondo senso di rivalsa. E così al Forum Ambrosetti di Cernobbio c’è stato l’annuncio: "Non mi presento alle elezioni? Ho preferito continuare a far questo mestiere per due mesi e poi magari tornare a fare il professore. È stata una decisione non facile, dolorosa. Queste decisioni penso siano foriere di cose buone". Poi sulle elezioni: "Sono il momento della verità per un Paese. È momenti di verità sono quelli di prendere delle decisioni rispetto alla propria vita, al proprio futuro".

Ma chi è Brunetta Renato? Nasce maggiolino a Venezia nel 1950. La città lagunare è ancora provata dalla guerra e quella che diverrà la “cortina di ferro” passa proprio nelle vicinanze. Qui ci sono gli americani e la libertà dall’altra parte c’è la Jugoslavia e il comunismo (seppur non allineato) di Tito. Il padre fa il venditore ambulante e lui sente molto la differenza sociale con i compagni del più prestigioso liceo di Venezia e cioè il Foscarini, ma proprio per questo studia e si impegna per dimostrare ai “siori” di potercela fare. Scrive di quei tempi: "Sono orgoglioso di essere figlio di gente povera. Figlio della Venezia popolare. [...] E andavo a lavorare con mio padre, venditore ambulante di gondoete, gondole di plastica nera. [...] E lì, sui marciapiedi di Cannaregio, ho imparato tutto. Il lavoro, il sacrificio. Vivevamo in nove in novanta metri quadri, con i miei due fratelli, mia zia vedova e i suoi tre figli. E comunque a casa mia non c'era un libro. Cominciai a studiare il greco di notte, di nascosto. Così ho dato l'esame per passare al Foscarini. Il figlio dell'ambulante, il piccolino, al liceo dei siori. Alla maturità fui il primo della classe".

Per anni ha ammorbato il pubblico italiano ed internazionale con questa storia delle “gondoete” di plastica nera e oro, cercando di sfruttare una sorta di “effetto pietà” per la sua condizione sociale e la sua bassezza che hanno dato i loro copiosi frutti. La laurea in Economia la prende però a Padova nel 1973 e inizia la solita trafila di servaggio baronale che lo porta nel 1982 a diventare professore associato a Venezia ma senza concorso, sfruttando una delle tante leggine sul precariato universitario che abbondavano in quegli anni. Dal 1991 al 1999 lo troviamo a Roma come professore a Tor Vergata come ordinario. Brunetta, pochi lo sanno, è anche giornalista seppur pubblicista ha collaborato a Il Sole 24 Ore e al Giornale. E veniamo alla carriera politica.

Il giovine Brunetta ha dunque sfondato a livello universitario ma non gli basta vuole di più dalla vita per dimostrare ai “siori” e agli “alti” di che pasta è fatto. Così nella Venezia degli anni ’70 lo troviamo frequentare gli ambienti extraparlamentari di sinistra, con il gruppo dei fratelli Cacciari, Paolo e Massimo. Il secondo diverrà poi anche sindaco e Deputato. Il percorso è standard. Dalle velleità rivoluzionarie -esacerbate dall’odio sociale per i ricchi- Brunetta incomincia la transumanza a destra e così lo troviamo negli anni ’80 consigliere economico dei governi Craxi 1 e 2 e poi di quello di Amato e Ciampi.

Ovviamente aggancia il politico veneziano di riferimento di quegli anni e cioè il socialista Gianni De Michelis che lo mette ad occuparsi di Lavoro il che desta l’interesse delle Brigate Rosse e finisce sotto scorta. Nel 1999 diventa eurodeputato per Forza Italia per due mandati. Poi si fa tre legislature, sempre con Forza Italia, la XVI, la XVII e la XVIII. È ministro per l’Innovazione e la Pubblica amministrazione, dove diviene lo spauracchio dei dipendenti pubblici di cui diviene sadico castigatore. La sua avventura politica in Forza Italia è la storia della sua amicizia con Silvio Berlusconi che però si interrompe bruscamente poco tempo fa quando litiga per la caduta del governo Draghi e soprattutto con la sua nuova compagna Marta Fascina che gli dà sostanzialmente del “nano”. Lui piange e si dispera e fa outing sulla sua altezza che però non gli ha impedito di sposare una stangona che è il doppio di lui.

Dopo il divorzio da Forza Italia e da Re Silvio accenna una fuga verso Calenda e lo ritroviamo in una foto di gruppo con altre due transfughe, Maria Stella (Rossa) Gelmini e Mara Carfagna. Tutto fa pensare che il piccolo professore non voglia mollare la presa e voglia continuare a fare politica con il Churchill dei Parioli, ma alla fine ieri lascia tra un effluvio di lacrimoni a stento rintuzzati da contorcimenti nasali.