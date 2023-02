Calderone e spese pazze: "Borse di Gucci e strisciava con la carta aziendale"

Calderone e spese pazze: "Ha assunto anche la parrucchiera personale"

Continua a tenere banco l'inchiesta sull'Ordine dei Consulenti del Lavoro che coinvolge la ministra del Lavoro Marina Calderone e il marito Rosario De Luca. Spuntano nuove testimonianze a conferma delle presunte spese pazze nell'Ente. "La segretaria della presidente - rivela un consulente dell'Ente al Fatto Quotidiano - spesso usciva e andava in via del Corso a comprare borse o foulard da Fendi o Gucci. Costavano 500? Strisciava la carta e portava lo scontrino alla contabilità. In un ente pubblico non si può fare. I conflitti di interessi sono rimasti lì, come le modalità padronali con cui Calderone e De Luca ancora gestiscono l’ente, come fosse "roba loro". Dico "loro" perché, nonostante l’incarico da ministra, Calderone non se n’è mai veramente andata: la vediamo spesso, il suo ufficio è sempre al solito posto e non manca occasione per farsi sistemare i capelli dalla sua parrucchiera, assunta alla Fondazione".

"Se un’autorità di controllo - prosegue il dipendente al Fatto - mette piede qui dentro, visiona i libri contabili, trova da sola tutte le conferme. Il dissenso non è ammesso. Se c’è, viene sradicato o cooptato. Della serie, “vieni nella cerchia che i benefici ce li hai anche tu”. Vale per tanti consiglieri dell’Ordine ma anche per le collaborazioni: per un corso di formazione c’è chi in due ore mette in tasca 1.500 euro. Esistono fatture fino a 1.000 euro per video-collegamenti di mezzora. Molti si sono arricchiti, tra protetti, amici e tanti parenti. C’è un uso contro ogni etica delle risorse. Anche i brindisi di Natale al ministero pagato dalla Fondazione. Qui è sempre stato così: cene nei locali più esclusivi di Roma, feste dai costi altissimi, con i rappresentanti dei consigli provinciali, da Trento a Palermo. Spesso momenti conviviali utili a rinsaldare rapporti col vertice, per premiare la loro fedeltà. Ma a pagare sono le quote di tutti gli iscritti".