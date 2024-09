Campo largo, Boschi prende fischi alla festa dell'Unità e scappa dalle cucine: "Devo andare, scusate..."

Campo largo, Boschi in fuga dalla Festa dell'Unità. Partito divisivo, molti volontari non vogliono tornare con Renzi

Maria Elena Boschi, ex ministra del governo Renzi ed esponente di punta di Italia Viva, ha partecipato ieri alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, ma l'accoglienza non sarebbe stata delle migliori. Lei sul palco dice di "essere tra tanti amici e di sentirsi a casa". Ma il clima tra i volontari - a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - sembra essere ben diverso. "Questo non è il suo popolo – dice Sergio, che con la moglie Loretta condivide 56 anni di feste. Ma non lo è neanche mai stato". E così, alla fine di un dibattito sui diritti, Boschi si allontana dal palco scortata da alcuni collaboratori e si aggira per gli stand. Quando si avvicina alle cucine, cuore del volontariato dem, una sua assistente la fulmina con lo sguardo: "Le cucine no!". Lei acconsente: "No, no". E l’altra: "La macchina è di là". Dietrofront, fuga, ritirata.

Il Fatto la pizzica mentre sta uscendo dal cancello: "Onorevole, ma il giro nelle cucine?". Boschi spalanca gli occhi e dice: “Nooo, eravamo lì, aspettavamo Andrea Orlando, abbiamo fatto un giro, non c’era tempo”. L’ignaro Orlando, atteso a un dibattito alle 21, finisce per accollarsi la colpa del mancato bagno di folla. Desy Zanoni - prosegue Il Fatto - ha le idee chiarissime: "Io non avrei riaccolto i renziani: hanno spaccato il partito e fatto sì che molti di noi se ne andassero". Loretta Sabattini cammina tra i fornelli: "Io ieri gliel’ho detto alla Serracchiani: non vi azzardate a riprendere Renzi, e lei mi ha fatto un cuoricino con le mani".