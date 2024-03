Campo largo: scappa da ridere, il candidato della Basilicata si ritira

Basilicata: Lacerenza, faccio passo indietro, serve unita'

"E' una decisione presa con assoluta serenita' e anche nell'interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilita', ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito. In ogni caso voglio che lo spirito che ha portato alla proposta che ho ricevuto, cioe' la ricerca dell'unita' dei moderati e progressisti e l'offerta di una coalizione capace di battere il centrodestra in Basilicata, sia preservato, e per questo faccio un passo indietro". Cosi' Domenico Lacerenza ha spiegato i motivi della sua rinuncia alla candidatura a presidente della Regione Basilicata.

"Lo devo anche alla mia storia professionale e per rispetto alla comunita' dei lucani - ha aggiunto - ringrazio quanti hanno espresso fiducia nei miei confronti, e in particolare Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Chiorazzo".

Basilicata: Calenda, rinuncia Lacerenza? Capolavoro Conte e Pd

"Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con Pd a rimorchio". Cosi' su X il leader di Azione, carlo Calenda, dopo l'annuncio di Domenico Lacerenza della rinuncia alla candidatura per il centrosinistra nelle prossime regionali in Basilicata.