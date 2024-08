Carceri, Barelli (Forza Italia): "La legge potrà essere ulteriormente migliorata"

"Le opposizioni hanno una posizione strumentale in quanto negli ultimi quindici anni non hanno varato alcun provvedimento in materia e sarebbe invece auspicabile che collaborassero con la maggioranza su un tema così serio"



"Forza Italia sottolinea come dopo tanti anni di inerzia è stata approvata una legge che ha il merito di affrontare i punti critici del sistema carcerario e per questo siamo soddisfatti". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli sul Dl carceri. "Chiedevamo di più, è vero ma questo è un ottimo risultato che potrà essere ulteriormente migliorato. Come Forza Italia sosteniamo alcuni principi fondamentali. La certezza dell'esecuzione della condanna: non vogliamo cioè che la cura per l’affollamento nelle carceri sia una riduzione ingiustificata della pena. Deve essere garantita la salvaguardia della dignità delle persone che sono in carcere, questo lo afferma il buon senso, la nostra coscienza e, ovviamente, la legge. Altro punto importante: occorre maggiore considerazione e tutela del personale che opera nelle strutture penitenziarie in condizioni che chiamarle critiche spesso è solo un eufemismo".



"Crediamo quindi che la legge approvata dal Parlamento vada nella direzione giusta e possa essere migliorata con le proposte che Forza Italia proporrà. Le opposizioni hanno una posizione strumentale in quanto negli ultimi quindici anni non hanno varato alcun provvedimento in materia e sarebbe invece auspicabile che collaborassero con la maggioranza su un tema così serio. Stiamo ultimando con i nostri parlamentari proprio ad agosto la visita a molti istituti di pena per avere un quadro reale della situazione e proporre ulteriori provvedimenti", conclude Barelli.