Caso Boccia-Sangiuliano, Meloni avverte i suoi di FdI: "Stiamo facendo la storia, non sono consentiti errori"

Esecutivo FdI, Meloni avvisa i suoi (e Sangiuliano): "Niente passi falsi"

Mentre monta il caso Sangiuliano, con il ministro della Cultura nel mirino di stampa e opposizione, che premono per avere chiarimenti netti in merito a una presunta nomina a "consigliera dei grandi eventi" di Maria Rosaria Boccia, la premier Meloni intervenendo all'esecutivo di FdI dice di non ammettere errori e passi falsi.

"Noi stiamo facendo la storia, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede ne' pause ne' soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi. Tutti noi abbiamo un compito molto più grande delle nostre aspettative e dei nostri desideri, e dobbiamo essere capaci di tenerlo ben presente ogni giorno. Soprattutto quando possono presentarsi delle difficoltà", dice la premier ai suoi. "Il lavoro, lo spirito di sacrificio, la determinazione che ci hanno portato al governo della Nazione e che ci consentiranno di continuare a difendere gli interessi del nostro popolo. Nient'altro. Gli italiani credono in noi più di quanto a volte sembriamo crederci noi", aggiunge.

Esecutivo FdI, Meloni: "Nulla ci viene perdonato, ogni strumento usato per colpirci"

"Abbiamo una grandissima responsabilità. Dobbiamo anche essere consapevoli che non ci viene perdonato nulla e che nulla ci verrà perdonato. Quando i nostri avversari non hanno trovato nulla per attaccare, hanno dovuto inventarsi di sana piana notizie false per farlo. E quando qualcuno ha compiuto un passo falso, hanno utilizzato ogni strumento a disposizione per colpirci", conclude la premier.