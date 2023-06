Centrodestra in frantumi in Europa. La strategia di Salvini. Derby a destra

Salvini cerca di costruire un nuovo gruppo Ue che escluda l'ultradestra tedesca di Afd

La tensione tra Forza Italia e la Lega, come ha scritto ieri Affaritaliani.it, è altissima. Il tema è quello della collocazione europea in vista delle prossime elezioni del 2024 e la costruzione di una nuova maggioranza che escluda i socialisti (come ha anche detto recentemente Silvio Berlusconi). Il problema è che Antonio Tajani, numero due azzurro, incontrando il leader del Ppe Manfred Weber ha escluso categoricamente un accordo con Identità e Democrazia, il gruppo del quale fa parte la Lega a Strasburgo insieme alla destra francese ex Marine Le Pen e soprattutta all'utradestra tedesca di Afd.



Matteo Salvini, commentando le ultime elezioni regionali in Spagna, ha lanciato un segnale chiarissimo: il Centrodestra unito vince in Italia e in Europa. Il problema però è che le tre forze che compongono il governo Meloni sono in tre gruppi distinti all'Europarlamento. E il problema è proprio della Lega, perché ID, proprio per la presenza dei tedeschi di Afd, è stata di fatto isolata per anni e fuori da tutti i giochi. Lo stesso Tajani ha ipotizzato per il prossimo anno una maggioranza con Ppe, Conservatori (il gruppo di Fratelli d'Italia di cui Giorgia Meloni è leader) e i liberali, ovvero Emmanuel Macron.