Ue, FdI: "Meloni non darà nessun voto gratis". Tajani e Giorgetti fanno il tifo per Fitto commissario

Ue: Ciriani, Meloni non dara' nessun voto gratis

"Le elezioni hanno certificato che il governo italiano e' l'unico uscito rafforzato dal voto europeo e questo non si puo' ignorare come si e' invece cercato di fare e l'Italia, che e' paese fondatore, non puo' essere tenuta ai margini". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Sky Tg24. Detto questo, il ministro - in vista del voto di domani sul bis di von der Leyen - ha ricordato che "Ecr ha chiesto un cambio rotta su green deal e immigrazione e in base alle risposte su questi dossier la presidente Meloni decidera' l'atteggiamento. Meloni non dara' nessun voto gratis, conosco la determinazione della nostra presidente, ogni voto italiano sara' difeso con le unghie e i denti".

Ue: Tajani, favorevole a Fitto commissario europeo

"Bisogna vedere chi sara' il commissario, se sara' lui, e io sono favorevole che cio' accada, parleremo con il presidente del Consiglio per vedere cosa succera', chi prendera' il suo posto, come decidera' il governo di distribuire le deleghe, ma e' una decisione che spetta solo alla premier". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella conferenza stampa di chiusura del G7 Commercio in Calabria, in merito all'ipotesi della nomina di Fitto come commissario europeo.

Ue: Tajani, auspicio e' che von der Leyen venga eletta

"L'auspicio e' che Ursula von der Leyen possa essere eletta alla presidenza della Commissione europea. Forza Italia votera' per la candidata del Ppe", ha anche detto il ministro degli Esteri. "Naturalmente le politiche della Commissione europea dovranno essere e saranno diverse da quelle dei primi anni dello scorso esecutivo europeo, soprattutto in tema ambientale", ha aggiunto Tajani.

Ue: Giorgetti: "Fitto commissario? Facciamo il tifo per lui"

"E' il nostro candidato, è il cavallo che sta correndo, facciamo il tifo per lui". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti replicando ai cronisti che in Transatlantico alla Camera gli chiedevano come vedesse Fitto commissario Ue.