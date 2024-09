Cospito, Donzelli testimonia al processo contro il sottosegretario di FdI Delmastro "Mi disse 'no notizie riservate'"

Cospito, Donzelli: "Delmastro mi disse 'no notizie riservate'"

"La mattina del 31 gennaio, dopo aver letto l'articolo di La Repubblica, ho incontrato Delmastro" alla Camera dei Deputati e "gli ho chiesto ulteriori dettagli" sui colloqui di Cospito in carcere nei quali si parlava di 41 bis lui me li diede e "mi disse che non erano informazioni riservate". Cosi' Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, chiamato come testimone al processo che vede imputato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda Cospito. Donzelli, ha ricostruito in aula, quanto avvenuto il 30 e il 31 gennaio 2023. Dei colloqui tra Cospito e i detenuti al 41 bis "l'ho appreso dalla stampa e da alcune trasmissioni televisive", ricostruisce Donzelli. "Il 30 ho avuto il primo colloquio con Delmastro in generale sul rapporto tra Cospito e altri detenuti e li' mi ha accennato qualcosa, ma le parole specifiche che ho citato sono invece del 31 mattina" quando ho incontrato il sottosegretario alla Giustizia casualmente "in Transatlantico".

"Consapevole del colloquio della sera prima ho chiesto dettagli dei colloqui tra Cospito e altri detenuti al 41 bis ed e' stato lui a farmi i nomi di questi - dice Donzelli -. Ho preso appunti sul cellulare e su un fogliettino. E poi sono andato a elaborare gli appunti prima dell'intervento in aula. Non so da dove avesse preso le informazioni Delmastro, ma presupponevo venissero dal Dap". Il sottosegretario, aggiunge Donzelli, "mi ha detto che quelle informazioni non erano riservate". "Quello che ho detto in aula e' quello che ho appreso da Delmastro", dice Donzelli. Nel procedimento sono parti civili i parlamentari del Pd che incontrarono in carcere l'anarchico Cospito, Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini.

Dopo le polemiche scaturite dalle dichiarazioni in aula Donzelli ha chiesto al sottosegretario Delmastro se le informazioni riferite su Cospito fossero o meno di natura riservata. "E' stato nettissimo, ha detto: 'sono cose che potevo dirti'", spiega Donzelli. "Delmastro mi assicuro' che quelle notizie che mi aveva riferito non erano riservate - dice il testimone -. Lui mi disse di averlo chiesto anche al magistrato Sebastiano Ardita che gli assicuro' che non c'era alcuna violazione".

"Da Pd errore istituzionale incontrare Cospito"

"Era mia intenzione fare i nomi in aula dei parlamentari del Pd che avevano incontrato Cospito in carcere. Ricordo che mi appuntai anche quanto avevano dichiarato fuori dal penitenziario. Io reputo che fu un errore istituzionale andare a trovare Cospito in carcere mentre erano in corso attentati in relazione al suo sciopero della fame". Così ha detto il parlamentare Fdi, Giovanni Donzelli, nel corso della sua testimonianza nel processo che vede imputato il sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio.