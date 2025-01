Giustizia, Costa (FI): "Riforma blindata. Ok della Camera settimana prossima e del Senato entro la primavera"

Sull'opposizione del Csm alla riforma del sistema giudiziario, l'esponente di Forza Italia dichiara: "Era abbastanza scontato perché la nostra riforma scardina le correnti"



"E' blindata, per non rischiare effetti dilatori. Per questo, d’accordo con il ministro Nordio, abbiamo rinunciato a mettere in votazione i nostri emendamenti". Secca e chiara la risposta di Enrico Costa, deputato di Forza Italia e membro della Commissione giustizia alla Camera del partito guidato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato da Affaritaliani.it, alla domanda se siano possibili modifiche alla riforma costituzionale della giustizia arrivata in aula a Montecitorio.

"La riforma non si tocca perché il ministro Nordio, il governo e le forze di maggioranza hanno concordato su questo schema. Non ci saranno modifiche al testo, ma si affronteranno alcuni nodi in sede di normativa ordinaria".



Sui tempi del via libera da parte della Camera, Costa afferma: "Ritengo che avverrà la prossima settimana". E al Senato? "Vedremo, dovrà essere calendarizzata e poi ci saranno i tempi necessari per l'iter prima in commissione. Ma credo che il via libera a Palazzo Madama arriverà entro la primavera di quest'anno".

Infine sull'opposizione del Csm alla riforma del sistema giudiziario, l'esponente di Forza Italia dichiara: "Era abbastanza scontato perché la nostra riforma scardina le correnti ed è quindi ovvio che i membri togati del Csm si oppongano essendo eletti proprio attraverso il sistema delle correnti", conclude.



