SpaceX, Crippa (Lega): "L'accordo con Musk è una grandissima opportunità, cogliamola senza tentennamenti"

"Nessun tentennamento. Nessun dubbio. L'accordo con SpaceX di Elon Musk è una grandissima opportunità per l'Italia", afferma ad Affaritaliani.it Andrea Crippa, vicesegretario della Lega. "Si tratta di un'occasione unica per il nostro Paese, anche e soprattutto per migliorare la connettività che in alcune zone d'Italia, ad esempio la Sardegna che deve tornare immediatamente al voto visto che Alessandra Todde è decaduta, è scarsa se non quasi inesistente in diverse aree della regione".



"I timori della sinistra che come al solito non fa l'interesse dell'Italia sono tanto infondati quanto pretestuosi. Musk è un innovatore e può garantire all'Italia di essere all'avanguardia in Europa su cybersicurezza, connettività ad alto livello e nuove tecnologie. Cogliamo questa straordinaria opportunità che è l'accordo con SpaceX, visto che anche la Commissione Ue ha affermato che non è in contrasto con il sistema dei satelliti europei. Passiamo dalle parole ai fatti per garantire un futuro di sviluppo economico ancora più efficiente all'Italia", conclude Crippa.



