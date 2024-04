"La Procura Nazionale Antimafia usata per smistare informazioni ai media"

"È gravissimo che si sia permesso di fare tutto questo utilizzando gli uffici della Procura Nazionale Antimafia"

"Al netto della questione ampiamente dibattuta a livello nazionale ed europeo sull’uso delle fonti da parte dei giornalisti e sulla tutela costituzionale della libertà di stampa, ieri in Antimafia, durante la audizione del direttore de Il Domani, si è acclarato che la Procura nazionale antimafia, per responsabilità di chi sarà accertato dalla Magistratura, è stata trasformata, in un particolare periodo storico, nello strumento di estrazione di informazioni che nulla avevano a che fare con la lotta alla mafia e al terrorismo ma che erano personali e riguardavano prevalentemente politici del centrodestra. Queste informazioni venivano sistematicamente smistate ai giornali e, non sappiamo, a chi altro. È gravissimo che si sia permesso di fare tutto questo utilizzando gli uffici della Procura Nazionale Antimafia". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-presidente della Commissione Antimafia Mauro D'Attis all'indomani dell'audizione di Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano 'Il Domani'.