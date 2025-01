I dati social (positivi) della conferenza stampa di Giorgia Meloni

La conferenza stampa, tanto attesa, di inizio anno di Giorgia Meloni va analizzata anche dal punto di vista social. I numeri infatti di X o facebook, di Instagram o TikTok, possono essere un ottimo strumento per capire il gradimento e per dare un giudizio complessivo sulle parole e sull'atteggiamento della premier.

La conferenza stampa di oggi, davanti a 160 giornalisti, è stata trasmessa in diretta streaming su 3 delle 6 piattaforme social presidiate dalla Presidente del Consiglio. A incassare la quota più ampia di like e visualizzazioni è la diretta pubblicata dall'account X che ha fatto registrare numeri e un'audience molto più ampi delle altre due, Facebook e Youtube.

Insomma, se fino a un anno fa era Facebook a trainare le interazioni e a catturare l'attenzione digitale dei follower, oggi questo primato spetta invece principalmente a X.

Ma per capire in che modo possiamo valutare la resa social di questa conferenza stampa ne parliamo con Domenico Giordano, esperto di social che ha raccolto tutti i dati necessari per poter tracciare un bilancio preciso.

"I numeri social sono ottimi, in particolare su X dove le visualizzazioni sono attualmente più di 200 mila, ma anche su Facebook e Youtube dove è stata trasmessa in streaming la diretta della conferenza stampa. Quindi si può parlare senza dubbi di successo anche perché va sempre considerato che il popolo del web non è proprio il principale utente di contenuti legati alla politica".

E complessivamente, dal punto di vista della comunicazione come se l'è cavata il Presidente del Consiglio?

"Dovessimon dare un voto numerico come a scuola, beh, si può parlare di un 9.5. Meloni ha risposto in modo convincente e diretto e se non fosse stato per le domande dove le chiedevano di Musk e delle sue ingerenze nella vita democratica di altri paesi, dove invece ha dirottato il ragionamento su Soros o dove ha tirato in ballo altri casi in apparenza simili, quindi in qualche misura ha spostato il mirino lontano da sè, è stata come al solito brava a gestire tempi, modi e forme della comunicazione".

Va poi aggiunto un altro punto a favore della leader di Fratelli d'Italia. Ieri la liberazione di Cecilia Sala le ha portato una crescita importante nel numero di follower (qualche migliaio in più) sui social in poche ore.

