Dopo Calenda, Brunetta va dalla Meloni: con un premier si lavora di più

Elezioni, Brunetta con un doppio salto carpiato passa da Berlusconi, a Calenda e infine alla Meloni: che c'entri la probabile vittoria di FdI?

Renato Brunetta, nonostante il caldo, è iperattivo. Dopo aver rotto con il suo partito storico e cioè Fratelli d’Italia e con il suo amico Silvio Berlusconi, si è beccato del “nano” dalla sua compagna Marta Fascina, con tanto di canzone esplicativa di Fabrizio de André allegata, Il Giudice.

Allora l’ex ministro era partito con una geremiade contro “Marta” rea di aver detto semplicemente la verità. Avevamo dovuto anche subirci la solita storia della famiglia povera in cui era nato a Venezia e della “gondolete” dorate che il padre vendeva per sbarcare il lunario.

Fu allora che divenne socialista craxiano, per riscatto sociale. Pluriparlamentare e pluriministro aveva rotto con gli azzurri, come le sue colleghe Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, passando ad Azione di Carlo Calenda. Già quei perfidi di italiani al mare s’ingrifavano all’idea di vedere il trio con il pugno chiuso alzato a cantare “Bella ciao” alle Feste dell’Unità quando Calenda li ha salvati e rompendo il patto con il Pd- firmato appena tre giorni prima- ha fatto il Terzo Polo con Matteo Renzi. E se le due donne si sono prontamente riconvertite al liberalismo in salsa renziana lui no.

È scomparso mediaticamente per qualche giorno. I vicini del villone sull’Ardeatina (invero una zona di non grande pregio immobiliare nell’agro romano) lo vedevano passeggiare pensoso come il Petrarca, borbottando frasi incomprensibili, il capo coperto da un cappellaccio da fazenda sudamericana. E alla fine la decisione: “voglio consigliare la Meloni che è stata la più coerente”. E quindi con un calcetto ha buttato alle ortiche i nuovi ideali liberal – socialisti ed è passato alla destra armi e bagagli.

Perplessità e sgomento per Carlo Calenda che ha pianto il piccolo nuovo amico già perduto. Renzi invece ha fatto spallucce perché è ormai rotto a qualsiasi esperienza. Ma i malvagi si chiedono: in questo nuovo salto doppio carpiato può centrare qualcosa il fatto che la Meloni molto probabilmente non solo vincerà le elezioni ma sarà il prossimo Primo ministro?

Si lavora di più con il Churchill dei Parioli, che non c’ha una lira, o con un Premier? Brunetta che è professore universitario ha aggrottato la fronte –come fa Toninelli quando pensa intensamente-e poi ha deciso.