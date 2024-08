E mo...? Che succede...? In Puglia e al Sud/ “Il Nord ora capisce: con il Sud riparte anche l’Italia”. “Non basta il turismo, bisogna puntare sull’industria”

E mo…? Che succede… In Puglia e al Sud? Torna "La Piazza"

E mo…? Che succede… In Puglia e al Sud? È questa la domanda al centro del primo dibattito che ha dato il via alla settima edizione de “La Piazza”, la kermesse di affaritaliani.it che si svolge a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 29 al 31 agosto. A moderare il dibattito il direttore Angelo Maria Perrino.

“Per il turismo questa Regione ha fatto grandi passi avanti, tante sono le cose che bisogna ancora migliorare, abbiamo fatto un piano strategico nato nel 2016 con una proiezione nel 2025 e realizzato nel 2019. Occorre investire su infrastrutture e trasporti, ma non possiamo farlo da soli", afferma Loredana Capone, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia e vicepresidente del Partito democratico. "Gli investimenti - aggiunge - fatti nelle compagnie low cost non bastano. Abbiamo necessità di crescere, ci sono imprenditori, professionisti e cittadini che ci tengono tanto alla Puglia”.

Secondo Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e coordinatore di Fratelli d’Italia in Puglia, "il Nord comincia a capire che se il Sud riparte, riparte anche l’Italia. Le politiche di governo e la stabilità rappresentano una leva straordinaria per far crescere il Mezzogiorno. Il tema della salute in Puglia vede una pecca. Sono in sintonia con Capone sui grandi passi fatti sul turismo in Puglia come dimostrano le vacanze della premier Giorgia Meloni qui in Puglia, però vanno fatti passi in avanti sulla sanità. Abbiamo un eccellente classe medica, ma ci deve essere uno sforzo corale” per fare meglio.

“Non solo la Puglia, ma anche la Calabria. Sono stati fatti investimenti sulla statale da una parte e sull’alta velocità dall’altra”, l'intervento di Roberto Marti, senatore e coordinatore della Lega in Puglia.

Tra gli ospiti de "La Piazza" anche Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle: “La Regione Puglia ha fatto tanto sulle infrastrutture, con tre aeroporti che da locali sono diventati internazionali. Attendiamo l’apertura dell’aeroporto di Taranto. C’è da fare ancora tanto, non basta l’alta velocità, servono anche i trasporti di prossimità. Si rischia l’overdose di turismo concentrato in poche località e trasformarsi in un turismo negativo senza trasmettere le tradizioni pugliesi. La Puglia va scoperta anche nell’entroterra. Quanto a Taranto (ex Ilva ndr) vanno chiuse le fonti inquinanti. Il ruolo dello Stato è fondamentale. Noi non ci siamo riusciti ma continuami a dire che serve un processo di riconversione economica e ruolo dello Stato. Oggi lo Stato è spettatore. In Europa gli stati entrano nell’ec0jnomia e proteggono i cittadini e le imprese per uscire dalla crisi. Non si può vivere solo di turismo, abbiamo bisogno del manifatturiere e dell’industria”.

A concludere il primo dibattito Mauro D’Attis, coordinatore di Forza Italia in Puglia e membro della Commissione Antimafia: “Non si può dimenticare l’industria in Italia e in Puglia. Siamo tutti bravi a dire decarbonizziamo. Al Paese va detta la verità e Forza Italia è per lo sviluppo del nucleare”.