E Renzi già detta le regole a sinistra: “Premiership a Schlein se prende più voti”

Centrosinistra: Renzi, premiership a Schlein se prende più' voti

Al Pd diciamo che in una coalizione il capo lo fa chi prede più' voti. Se Schlein, che e' leader del Pd perché' se lo e' conquistato con le primarie, vince le elezioni, tocca a lei fare il presidente del Consiglio". Detto questo Matteo Renzi, a Start su SkyTg24, invita a considerare che "non è che per questo prendo e sostegno le idee di Schlein" e ribadisce che "con Schlein c'e' un percorso molto semplice, siamo due partiti diversi e non metto bocca su cio' che fanno il Pd o gli altri partner della coalizione, mi limito a dire che c'e' un fatto politico importante. Schlein, le cui idee su tanti temi sono diverse dalle mie, ha capito, anzi lo ha sempre detto, che se si vuole costruire un'alternativa bisogna che tutti mettano insieme i voti e rimuovano i veti".

Il leader Iv ricontestualizza con una battuta l'ormai famosa foto della 'Partita del cuore': "Capisco che l'immagine e' evocativa e simbolica ma era una partita a scopo benefico e vorrei che non la caricassimo di significato politico, anche perche' altrimenti uno dovrebbe dire che siccome La Russa ha fatto la formazione, allora e' il capo della politica italiana. E la cosa un po' mi preoccupa...".

Tornano al dialogo nel centrosinistra, Renzi parla di "un lavoro sul quale Schlein domanda a chi sta all'opposizione di stare su un programma condiviso e di fare un sforzo su questi temi. Poi andiamo avanti ognuno con la propria macchina, sul garantismo o sulle misure per le imprese, per esempio, rivendico di avere idee diverse". "Non sono cambiato, ma dico che se vuoi essere riformista, se vuoi incidere, non puoi stare fuori dalle istituzioni e giochi con le regole che ci sono".