Elezioni, "Meloni fascista": così i siti cercano di influenzare il voto

Elezioni, si ritorna sulla Meloni fascista con una intervista fatta quando aveva 19 anni da una giornalista francese, Marie De La Chaume, pasionaria rossa

Fanpage, dopo la clamorosa toppa presa sulla vicenda di Lodovica Rogati (a proposito, il sito ha tolto tutto), di cui abbiamo parlato diffusamente i giorni scorsi: torna a cercare di influenzare la politica italiana proprio nel giorno del voto con una velenosa intervista ad una giornalista francese che –a sua volta- aveva intervistato Giorgia Meloni all’età di 19 anni, quando era ancora al liceo. Insomma tutta roba fresca giornalisticamente parlando.

Il filmato d’annata è del 1996 ed è stato originariamente mandato in onda dalla TV francese pochi giorni fa nel tentativo di screditare la Meloni riguardo al suo passato. L’autrice è una estremista della sinistra francese radical – chic, Marie De La Chaume, una di quelle che passa le domeniche sulla riva della Senna a degustare croissant e vinelli francesi., con un libro di Sartre in grembo.

Insomma una esponente dei classici “compagni al caviale” di cui anche l’Italia risulta purtroppo imbottita. È il famoso popolo della Ztl, degli attici dei centri storici, delle tartine al caviale. Quello a cui “occhi di tigre” Letta guarda sempre con profonda ammirazione e idilliaco trasporto. L’intervista inizia con una descrizione dell’attivista: "Giorgia ha 19 anni, milita nel partito da due anni, quando era ancora al liceo e si unì a un collettivo di studenti di destra. Distribuisce volantini e manifesti contro la sinistra".

Nel filmato una giovanissima Meloni, a quel tempo responsabile di Azione studentesca di Alleanza nazionale guidata allora da Gianfranco Fini, dice in un perfetto francese “Penso che Mussolini fosse un buon politico. Tutto quello che ha fatto, l’ha fatto per l’Italia. Non ci sono stati altri politici come lui negli ultimi cinquant’anni”. Parole più che normali per una ragazzina di liceo responsabile dei giovani di un partito di destra che solo un anno prima, nel gennaio 1995, aveva fatto la “svolta di Fiuggi”.

In realtà l’attacco di Fanpage è solo una rimasticatura d’Oltralpe visto che l’intervista è stata riproposta su un sito propagandistico dell’estrema sinistra francese, Loopsider, che cerca di screditare strumentalmente la Meloni presentando la vecchia intervista con le parole: “Anti-mariage gay, anti-migrant, nationaliste, qui est Giorgia Meloni, la femme politique favorite pour devenir la prochaine Première ministre italienne en septembre prochain?” e cioè "Contro il matrimonio gay e contro i migranti. Nazionalista. Chi è Giorgia Meloni, la politica favorita a diventare la prossima prima ministra a settembre?"

In realtà la Meloni sono mesi che prende le distanze da un passato ormai consegnato alla Storia ed anche questa volta ha ribadito nettamente la sua posizione: "Da giorni leggo articoli della stampa internazionale sulle prossime elezioni che daranno un nuovo governo all'Italia, nei quali vengo descritta come un pericolo per la democrazia, per la stabilità italiana, europea e internazionale. La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche".

Fratelli d’Italia è un partito conservatore e non fascista. Volere fare un’impropria equazione logica significherebbe allora che il Partito democratico è comunista, il Partito repubblicano Usa è un erede diretto del Ku Klux Klan e Carlo Verdone è l’erede di Nerone che crocifiggeva i cristiani nei circhi. Fanpage confeziona furbamente un articolo con richiamo all’originale in modo che l’attacco sia più efficace.

Nel nuovo articolo intervista addirittura l’autrice, la compagna De La Chaume (ha pure un profilo Twitter seguito da quattro gatti) che tra una tartina imburrata al salmone e una al caviale rievoca innocentemente l’intervista calcando però il punto che la Meloni non dovrebbe essere votata solo perché donna perché non è una “femminista”, come appunto si ritiene la scaltra giornalista francese che, come è avvenuto anche in Italia con molti suoi colleghe, è già stanziale nella Tv francese di Stato.