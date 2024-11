Elezioni regionali: i dati dei partiti. In Emilia Romagna boom del Pd che vola rispetto alle Europee. In calo FdI, M5S e Lega

Elezioni regionali: i dati di lista



Elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria, ecco chi ha vinto e chi ha perso tra i partiti.

In Emilia Romagna, in base alla proiezione La7-Swg, il Pd otterrebbe il 39,80% dei consensi in crescita rispetto al 36,1% delle elezioni europee, Avs stabile intorno al 6%, M5S il 4,30% in calo rispetto al 7,2%, la lista De Pascale Presidente 4,20% e la lista Emilia Romagna Futura il 2,10% (dati che andrebbero in parte sommati al Pd che guidi ottiene un ottimo risultato di lista.



Fratelli d'Italia registra il 23,50% delle preferenze in calo rispetto al 28% delle Europee di giugno, Forza Italia stabile intorno al 6,20%, la Lega con 5,50% perde circa un punto rispetto alle elezioni europee, la lista Ugolini presidente il 5%.