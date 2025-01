Anche Elodie molla Schlein: "Non riesce a farsi ascoltare. Mentre Meloni..."

Anche Elodie molla Schlein. Non ha gradito la scelta sulla "politica a tempo"

Elly Schlein, dopo le frecciatine di Romano Prodi e i tentativi di Paolo Gentiloni e del gruppo dei cattolici di sinistra di rubarle la poltrona come guida della coalizione, deve fare i conti anche con critiche che provengono dal mondo dello spettacolo. L'ultimo caso è quello di Elodie. "Le manca carisma. E senza carisma - dice Elodie a La Repubblica - è complicato farsi ascoltare. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità". Elodie poi ha anche specificato che non voterebbe né per la dem né per l'attuale presidente del Consiglio. Ma la Meloni - ha comunque ammesso la cantante - è invece dotata di "carisma".

"Lei - dice Elodie riferendosi a Meloni - crede in quello che fa. Ma essere di Sinistra nel 2025 significa essere dalla parte dei diritti civili. La destra, su quel terreno, è molto, molto indietro. Io voto? Certo, non ho mai saltato un'elezione. Ma non mi piace che la politica sia diventata un mestiere come un altro e nel mezzo non so stare. Amici di sinistra li ho, così come ho amici di destra. Democristiani però no, non ce la faccio proprio".