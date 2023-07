Esclusivo/ Santanchè, ecco le immagini della villa di Forte dei Marmi

Ecco le immagini della villa di Forte dei Marmi

Quanto vale una villa immersa, in parte, nel parco della Versiliana? È questa la domanda intorno a cui ruota il nuovo tema che ha coinvolto la ministra Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un brevissimo riassunto dei fatti: il duo La Russa – Kunz acquista da Francesco Alberoni per 2,5 milioni una villa di cui Affaritaliani.it è in grado di mostrare le foto dall’esterno. Si tratta di un complesso di circa 350 metri quadri, su tre livelli, con un giardino circostante. Calcolatrice alla mano, si tratta di circa 7.100 euro al metro quadro.

Su Immobiliare.it il prezzo medio al metro quadro di Forte dei Marmi è intorno agli 8.000 euro. Ma ci sono due importanti notazioni da fare: la prima è che la villa di proprietà di Francesco Alberoni necessitava di diversi interventi di ristrutturazione; la seconda è che il sociologo, ormai anziano, abbia deciso di non mercanteggiare troppo sul prezzo, preferendo incassare e chiudere la vicenda. Come si spiega allora il milione di plusvalenza realizzato dal duo La Russa-Kunz? La nuova vendita ad Antonio Rapisarda avviene per un controvalore di 9.857 euro al metro quadro.

Tanti, ma è anche evidente che una villa di quel tipo, una volta ristrutturata e resa d’appeal – pur dovendo sottostare a probabili vincoli delle Belle arti visto che poggia nel parco della Versiliana – potrebbe valere molto di più, magari venendo trasformata in resort. Si vedrà, insomma. Intanto le immagini che Affaritaliani.it può pubblicare in esclusiva mostrano una dimora sicuramente con qualche “difetto”.