Europee, l’Italia pacifista non c'è: il 70% con i partiti che sostengono Kiev

Europee, l’Italia pacifista non esiste

In Italia il pacifismo non c’è. O almeno non nei termini in cui si pensava. Dall’analisi del voto delle elezioni europee, i partiti che sostengono la causa dell’Ucraina contro la Russia e che in campagna elettorale hanno espresso una posizione a favore dell’invio delle armi a Kiev prendono oltre il 70%.

Un dato sorprendente che ribalta tutte le rilevazioni demoscopiche fatte negli ultimi mesi da giornali e tv dove la maggioranza del campione intervistato si esprimeva massicciamente contro l’invio di ulteriori armamenti all’Ucraina di Volodymyr Zelensky.

Parliamo di Fratelli d’Italia (28,8%), Partito democratico (24%), Forza Italia (9,62%), Stati Uniti d’Europa (3,76%) e Azione (3,35%). Mentre i partiti che hanno messo la pace al centro della loro narrazione rappresentano una piccola minoranza. Infatti, la somma di Movimento 5 Stelle (10%), Lega (9%), Alleanza Verdi e Sinistra (6,73%), Pace Terra e Dignità (2,2%) e Libertà (1,2%) fa poco meno del 30%.