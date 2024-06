Europee, Schlein chiude la campagna Pd: "Berlinguer una guida per la Sx"

"Enrico Berlinguer, una figura che oggi è ancora da esempio per la sua grande capacità di stare al fianco di chi fa più fatica, lavoratori, operai, contadini, studenti e studentesse"

Quella di Enrico Berlinguer resta una figura guida per la sinistra italiana? "Assolutamente sì. Lo è, lo rimane. Ne parleremo adesso da questo palco per rendere il nostro tributo alla memoria di una figura politica straordinaria. Come Partito democratico abbiamo scelto di farlo anche quest'anno mettendo il suo volto, i suoi occhi sulla nostra tessera. E' una figura a cui siamo molto legati". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando a Padova per l'evento 'Enrico Berlinguer da 40 anni nel futuro'.

"Oggi non potevamo essere da nessuna altra parte, a 40 anni esatti da quel 7 giugno 1984 che ha segnato la storia. E' stato l'ultimo comizio proprio in questa piazza di Enrico Berlinguer, una figura che oggi è ancora da esempio per la sua grande capacità di stare al fianco di chi fa più fatica, lavoratori, operai, contadini, studenti e studentesse. Insomma, è ancora oggi per noi un grande esempio anche nel modo di essere in politica" con "una grande umanità". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando a Padova per l'evento 'Enrico Berlinguer da 40 anni nel futuro'. "Non potevamo che essere qui oggi in questa giornata. Sì, anche allora era una chiusura di una campagna elettorale per le Europee. Domani e dopodomani c'è un voto importantissimo per il futuro dell'Unione europea, quindi per il futuro del nostro Paese", ha aggiunto.