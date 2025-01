Tajani ad Affaritaliani.it: "Rinviare la sugar tax e ridurre l'Irpef per il ceto medio il prima possibile"

"Meno tasse significa più potere d'acquisto per i cittadini, più consumi e quindi anche più soldi nelle casse dello Stato"



"La riduzione delle tasse è fondamentale per la crescita economica. Meno tasse significa più potere d'acquisto per i cittadini, più consumi e quindi anche più soldi nelle casse dello Stato". Con queste parole il segretario di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito fondato da Silvio Berlusconi chieda un altro rinvio della cosiddetta 'sugar tax', che entrerà in vigore a luglio, e se ci sia la possibilità di tagliare l'aliquota Irpef dal 35 al 33% sopra i 40mila euro già nel 2025 o se invece bisognerà aspettare il prossimo anno con la Legge di Bilancio per il 2026.



"Non arretreremo di un millimetro sulla riduzione dell'Irpef che va fatta il prima possibile anche per sostenere il ceto medio. Giusto anche rinviare la sugar tax per sostenere molti settori produttivi. I parlamentari di Forza Italia sono in prima linea", conclude il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani.



