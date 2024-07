Francia, Salvini: "Voto utile per l'Ue. Il gruppo di Orban è la strada giusta"

Ue, Salvini: "Unire chi mette al centro lavoro, famiglia, sicurezza, futuro dei giovani e non finanza, burocrazia e austerita' è quello che la Lega auspica da tempo"

Il voto francese "e' un cambiamento che potra' essere utile a livello europeo, mentre a Bruxelles stanno ricostruendo la stessa ipotesi di maggioranza pur avendo perso voti". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a "L'Italia in diretta" su Rai Radio1. "Quando i cittadini votano, hanno sempre ragione", ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: "Non c'e' l'estrema destra ma un movimento alternativo alla sinistra". "Che i mercati scommettano sul caos e non sul voto popolare mi sembrerebbe davvero strano".

Ue, Salvini: gruppo proposto da Orban mi sembra strada giusta



Quello proposto da Orban di un 'gruppo dei patrioti' in Europa "mi sembra la strada giusta", dice Matteo Salvini a 'Italia in diretta' su Radio1 Rai. "Unire chi mette al centro lavoro, famiglia, sicurezza, futuro dei giovani e non finanza, burocrazia e austerita' e' quello che la Lega auspica da tempo", aggiunge. "Stiamo valutando i documenti ma penso che possa essere la strada giusta quella di fare un grande gruppo che ambisca a essere il terzo al Parlamento europeo e che porti avanti quello che i cittadini ci chiedono, per esempio su un ambientalismo intelligente e non ideologico", rileva ancora il vicepremier e leader della Lega.