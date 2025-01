Governo, via libera in Cdm all'impugnazione della legge "salva-De Luca"

Governo, Rizzi nominato al Dis. Impugnata la legge "salva-De Luca"

Via libera in Cdm all'impugnazione della legge regionale campana sul terzo mandato del governatore. Secondo quanto si apprende, il ministro leghista degli Affari regionali Roberto Calderoli si sarebbe rimesso alla decisione del Consiglio dei ministri.

Come è noto, nel CdM non è previsto il voto. Altrettanto nota, infine, è la differenza di opinioni che su questo tema c’è tra le forze di maggioranza. Non a caso, durante la riunione, il ministro Calderoli ha sottolineato di essere favorevole, come la Lega ha sempre ribadito, a una modifica della legge nazionale su cui però, al momento, non c’è intesa. Così fonti della Lega.