Granchio blu, arriva il commissario: Lollobrigida nomina Enrico Caterino

Granchio blu: Lollobrigida, Enrico Caterino commissario

Enrico Caterino e' stato nominato commissario per il Granchio blu. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

"La nomina del commissario prevede un'azione strategica. Se dalle risultanze dei confronti ci sara' esigenza di nuovi stanziamenti il governo non si tirera' indietro", ha aggiunto il ministro. "Le risorse servono per risolvere questioni dal punto di vista strategico ma anche delle contingenze, come il ristoro ai danni. Andremo incontro alle esigenze condivise e concordate fino a esaurimento della fase emergenziale, che deve essere accompagnata dalla fase strategica".