Il marito della ministra Calderone e le 2 Fondazioni. "Trucco per licenziare"

Lavoro, l'inchiesta sul marito della ministra. Una fondazione è di troppo

La ministra del Lavoro Calderone è finita al centro delle polemiche per un caso che riguarda il marito, addirittura la Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo su questa vicenda, proprio legata al lavoro, il settore che presiede la ministra. Ci sono due fondazioni. Ma forse - si legge sul Fatto Quotidiano - una è di troppo e rischia di essere un grosso guaio anche per la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Per i più esiste solo la "Fondazione Studi", la no profit costituita nel 2001 per volere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che Calderone ha guidato fino alla nomina nel governo Meloni. Suo marito Rosario De Luca è da anni il presidente della Fondazione. Ed è lui che nel 2018 decide di crearne un’altra: la "Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Srl". Sempre fondazione si chiama, ma è una Società commerciale a responsabilità limitata che De Luca ha guidato fino allo scorso novembre. Gli ex dipendenti: "Un trucco per licenziare".

L’associazione di una Srl a una Fondazione - prosegue il Fatto - è una pratica comune che però va tenuta sotto osservazione se i dipendenti lavorano per entrambe e se entrambe vengono mantenute al di sotto dei 15 dipendenti. In questo modo, infatti, licenziare è più facile e meno oneroso. Si tratta di un frazionamento fittizio, spiegano gli esperti, ed è un modo per eludere le regole sui licenziamenti. Viene spesso consigliato dagli stessi consulenti del lavoro, di cui l’attuale ministra è stata il massimo esponente, e si elude così anche il diritto dei lavoratori alla rappresentanza sindacale, che scatta oltre la soglia dei 15 dipendenti così come l’obbligo di assumere persone con disabilità.