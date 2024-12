Legge di Bilancio all'esame della Camera: arrivate le modifiche del govero. Su Affari il testo integrale

L'emendamento del governo alla Legge di Bilancio. Su Affari il testo integrale

Manovra: nuovi fondi contro le dipendenze patologiche Un emendamento del governo sposta fondi per caregiver familiari

Novantaquattro milioni di euro per il Fondo per le dipendenze patologiche istituito presso il ministero della Salute: lo prevede un emendamento del governo alla manovra. Il Fondo viene ripartito tra le regioni e viene utilizzato per "garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche. Inoltre, lo stesso emendamento stabilisce che le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di caregiver familiare, confluiscano nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, per essere destinati all'erogazione di servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti.

Tasse d'imbarco salgono di 50 centesimi per i voli extra Ue

Sale, a partire da aprile 2025, di 50 centesimi l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per voli extra-Ue. La misura inserita in un emendamento alla manovra dei relatori depositato in commissione Bilancio riguarda gli scali italiani che abbiano un traffico superiore a 10 milioni di passeggeri l'anno. Si tratterebbe - in base a stime citate dalla relazione tecnica allegata all'emendamento - di 6 scali aeroportuali - tra i più grandi - e l'incremento di gettito che potrebbe derivarne è stimato in 5,33 milioni per il 2025 (considerando che la misura parte da aprile) e 8 milioni per il 2026. I fondi vanno poi destinati dai Comuni per opere di sviluppo ed edilizia urbana e infrastrutture.

Manovra: garanzia mutui solo ad under 36 e genitori single

La garanzia del Fondo mutui per chi compra la prima casa è concessa "esclusivamente" e non più "prioritariamente" alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, o a chi vive nelle case popolari, o ai giovani sotto i 36 anni: lo prevede un emendamento del governo alla manovra.