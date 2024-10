La maternità surrogata è reato universale: il sì definitivo al Senato

Maternità surrogata: ok definitivo Senato con 84 sì, anche chi va all'estero compie reato

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 824 sulla maternità surrogata, già votato dalla Camera. La norma vieta agli italiani di praticare la maternità surrogata non solo nel nostro Paese, dove è già illegale, ma anche all'estero nei paesi dove invece la pratica è possibile. A votare a favore le forze di maggioranza, Fdi, Fi e Lega, no invece dalle opposizioni. I sì sono stati 84, i no 58.

