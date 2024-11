Lega: "Con Trump condividiamo battaglie comuni. E ora pace tra Russia e Ucraina e in Medio Oriente"

"Battaglie comuni alle sue, come quelle per la sicurezza dei cittadini, contro l’immigrazione selvaggia, per lo stop agli estremismi ambientali e al politicamente corretto"



"La Lega cresce anche nei sondaggi perché la vittoria di Trump ci ha dato ulteriore slancio essendo alcune nostre battaglie comuni alle sue, come quelle per la sicurezza dei cittadini, contro l’immigrazione selvaggia, per lo stop agli estremismi ambientali e al politicamente corretto". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo commentando l'ultimo sondaggio di Lab21.01 - per Affaritaliani.it - che evidenzia nella settimana dell'elezione di Donald Trump a presidente Usa una crescita del Carroccio dello 0,5% al 9,6.

Secondo lo stesso sondaggio, il 62,8% degli italiani, dopo la vittoria di Trump, chiede all'Italia, all'Europa e all'Occidente di fermare l'invio di armamenti all'Ucraina. E Romeo commenta: "Sul tema della guerre poi con la vittoria di Trump speriamo sia finalmente possibile mettere allo stesso tavolo russi e ucraini per raggiungere una pace possibile e stabilizzare il Medio Oriente con il rilancio degli Accordi di Abramo".



