Maltempo e alluvioni, il governo accelera: verso l’obbligo di polizza per danni sulla casa

Maltempo, si va verso l'obbligo polizza casa contro le catastrofi naturali

"Si fa presto a parlare di nuova patrimoniale sulla casa, immagino gia' le polemiche quando tra qualche tempo sara' affrontato il tema della polizza sulla casa. Ma serve un cambio culturale. Per questo il governo si e' applicato gia' ad adottare una norma nella finanziaria 2024 per le polizze assicurative delle imprese, escluse quelle agricole: e' un primo passo. Ci avvieremo, gradualmente, all'obbligo per le famiglie di sottoscrivere una polizza assicurativa sulla casa contro le catastrofi naturali". Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, parlando alla conferenza "Disaster risk financing: the role of insurance for new public-private partnerships" organizzata dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) a Roma. Le parole del ministro arrivano all’indomani dell’ennesima alluvione che in Emilia Romagna, a un anno di distanza, è tornata a inondare le zone del ravennate causando danni per milioni di euro.

"E' finito il tempo in cui lo Stato poteva erogare risorse per tutti e per sempre. La prevenzione non puo' essere un obbligo solo a carico delle istituzioni: ogni cittadino deve essere consapevole di vivere su un territorio a rischio e deve adottare ogni iniziativa per evitare", ha spiegato il ministro per la Protezione civile. Secondo i dati dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche e dell'European Severe Weather Database, dall'inizio dell'anno al 15 settembre 2024, sull'Italia si sono già registrati 1.899 eventi estremi: 212 tornado (52 nella prima metà di settembre, il 71% sulle coste tirreniche), 1.023 nubifragi (157 nella prima metà di settembre, il 91% sulle regioni del CentroNord), 664 grandinate con chicchi di grandi dimensioni (37 nella prima metà di settembre, record in Versilia con chicchi di diametro fra 7 e 9 centimetri). Tutte e tre i tipi di eventi meteo estremi hanno colpito in settembre l'area orientale dell'Emilia Romagna.

In Italia attualmente "solo il 6% delle abitazioni e' coperto contro i rischi di terremoto e alluvione" e "solo il 5% delle imprese ha una polizza per gli stessi rischi". Lo rileva la presidente di Ania Maria Bianca Farina. In tale contesto, sottolinea Farina, "l'iniziativa del Governo italiano di introdurre una copertura obbligatoria contro i danni catastrofali per tutte le imprese e' un passo fondamentale per ridurre il gap. Un decreto interministeriale consentira' di passare presto alla fase di attuazione della legge". La presidente Ania ricorda: "Nelle ultime settimane sono stati compiuti progressi significativi, abbiamo lavorato a stretto contatto con il Governo, l'IVASS, SACE e i rappresentanti delle imprese per sviluppare un sistema efficiente e garantire una rapida attuazione della normativa. Il settore assicurativo sta lavorando sui dettagli contrattuali e tecnici per fornire la migliore copertura per questi rischi. Inoltre, sono allo studio altri progetti: ad esempio, un pool volontario di compagnie potrebbe applicare il principio della mutualizzazione per ridurre i costi delle polizze a carico delle imprese assicurate e i costi di capitale per gli assicuratori".

Giorgetti, dal clima rischi per la stabilità economica

"Il cambiamento climatico e i modelli di sviluppo globale stanno accelerando ulteriormente la frequenza e la gravità delle catastrofi naturali, che comportano rischi significativi stabilità economica e finanziaria". Lo scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un messaggio all'Insurance high-level conference dell'Ania. Giorgetti ha ricordato che "l'ultimo decennio ha visto gli eventi catastrofici più costosi della storia, incidere sulla crescita economica e sul benessere individuale". " Al di là dei danni immediati - ha osservato - questi eventi hanno conseguenze economiche a lungo termine effetti negativi,