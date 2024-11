Dl Fisco, Meloni: "Su canone Rai schermaglie, nulla di particolarmente serio"

Quelle sul canone Rai "sono schermaglie, non ci vedo nulla di particolarmente serio...". Così la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori della X Edizione dei Med Dialogues.

Dl fisco, Meloni: "Dopo accordo sul Libano lo troveremo anche su canone Rai"

“Se abbiamo trovato l’accordo per un cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sul canone Rai…”. Così la premier Meloni, rispondendo con una battuta ai cronisti dopo il no di FI all’emendamento dell Lega sul taglio del canone Rai.

Mo, Meloni: "Cessate fuoco Libano punto di partenza e non di arrivo"

"L'annuncio del cessate il fuoco" in Libano è uno "sviluppo molto importante e positivo, dobbiamo considerarlo un punto di partenza e non di arrivo, dobbiamo cogliere questa opportunità, lavorare alla stabilizzazione del confine per permettere a tutti di tornare a casa in sicurezza".

Con questo obiettivo, è necessario "rafforzare la capacità di Unifil e delle forze armate libanesi" e "sono orgogliosa che l'Italia abbia un ruolo in questa sfida". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla X edizione dei Med Dialogues.