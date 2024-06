Meloni: "Mi sono trasferita nella nuova casa". Villa con piscina da 1,1 mln

Meloni, pronta la nuova villa con piscina: "Mi sono già trasferita"

Giorgia Meloni ha cambiato casa, si è trasferita nella nuova villa con piscina dal valore di 1,1 mln di €. A raccontarlo è stata la stessa premier che ha deciso di rispondere ad alcune domande de Il Fatto Quotidiano sul tema. "Mi sono già trasferita - spiega la premier - grazie a un atto di immissione in possesso anticipato. Ho concordato con il promittente venditore di procedere in questo modo perché l'esecuzione dei lavori per avere l’immobile completo "chiavi in mano", come lo desideravo, ha richiesto tempi maggiori di quelli originariamente previsti e così ho guadagnato qualche giorno prima del rogito per fare il trasloco". Il quotidiano chiede se la piscina presente nelle foto aeree della villa è ancora presente: "No, - spiega Meloni - quella piscina non esiste più perché oggi c’è quella che il venditore si era impegnato a realizzare al momento del preliminare".

Quella precedente, dice la premier, è stata demolita. Ma non sa da chi e quando: "Ma per tranquillizzarla - risponde la premier al giornalista del Fatto - posso dirle che non l'ho demolita io con un piccone". La premier poi allontana anche i sospetti su possibili agevolazioni fiscali, attraverso il decreto salva-casa del governo. "È giusto che i lettori sappiano - spiega Meloni - che il loro Presidente del Consiglio, interessata dall'acquisto di una casa su cui pendevano pratiche edilizie, ha espressamente chiesto e ottenuto dai promittenti venditori che le eseguivano a loro spese di operare in modo tale da non beneficiare di eventuali agevolazioni che sarebbero derivate dal Decreto Salva-Casa. Quindi la risposta è no, i venditori, immagino con loro somma gioia, non hanno usufruito delle possibili agevolazioni".