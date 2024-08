Migranti, Wanda Ferro a La Piazza: “Rimpatri? Sfida del nostro millennio”

MIGRANTI, FERRO (FDI): "I RIMPATRI SONO LA SFIDA DEL NOSTRO MILLENNIO"

I rimpatri "sono una sfida del nostro millennio" e "l'accoglienza non significa far arrivare uomini, donne e bambini con i barchini per poi dimenticarli", così Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno ed esponente di Fdi, intervenendo a 'La Piazza', kermesse organizzata da affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

L'indicazione di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, come commissario europeo e' una "gioia per la Puglia e per la Nazione, lavorerà come già ha fatto a favore di questo Paese. Si tratta di un nome dalle capacita' e dalla passione importante: avanti tutta sui temi importanti dell'Europa", ha detto la Ferro a margine dell'evento. A chi andranno le deleghe del ministro Fitto? "Siamo in attesa" delle decisioni del presidente Meloni che "guarderà al merito e alla professionalità" come sempre, risponde Ferro.