Ministra Calderone nei guai. Indagine per le spese pazze. "Ente come bancomat"

Ministra Calderone e marito: "Uso sregolato di denaro". L'indagine

Nuovi guai in arrivo per il governo Meloni. la Gdf indaga su presunte irregolarità riferibili alla ministra del Lavoro Marina Calderone e al marito Rosario De Luca, relative alla gestione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Lei - si legge sul Fatto Quotidiano - è stata presidente per 18 anni, il marito le è subentrato una volta arrivata al ministero del Lavoro. Diverse denunce, portate all’attenzione dei magistrati contabili, confermano le indiscrezioni, sui conflitti di interessi e i frazionamenti fittizi raccontati dai dipendenti a scapito dei lavoratori stessi, ma accendono anche un faro sugli sprechi di denaro effettuati con le risorse del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, quelle versate da 26 mila iscritti. Le carte parlano di "gestione privata di una cosa pubblica", di un "uso sregolato di fondi tra sprechi e regali", di dipendenti vessati a fronte di grandi prodigalità riservate ad amici e parenti messi "a libro paga dell’ente".

E ora le denunce degli ex dipendenti: "Da quando Rosario De Luca, marito dell’attuale ministra Calderone, - riporta il Fatto - è diventato presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro, della Fondazione e del Cup, le irregolarità stanno aumentando. La gestione dei rimborsi spese, compresi i pranzi privati del presidente con la moglie ministra non ha più regole e il Consiglio nazionale sembra diventato un bancomat per spese istituzionali”. Tutti gli esposti sottolineano il conflitto di interessi, oggi diventato macroscopico con la ex presidente diventata ministra. "Un sistema di governance oligarchico che determina ogni tipo di scelta per sostenere spese ingiustificate, anche per parenti di ogni tipo e grado che operano all’interno della Fondazione Studi, di fatto bloccando il sistema democratico dell’istituzione, a scapito della dignità di tanti altri professionisti".