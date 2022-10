Pd, confermate Serracchiani-Malpezzi. Usato sicuro per evitare altre liti...

Pd, confermate le due capigruppo almeno fino al congresso di marzo 2023



Che fare per evitare di dividersi nuovamente, regalando così al Paese l'ennesima prova di un partito a pezzi dopo la batosta del 25 settembre? Lasciare le cose come stanno. Nel Partito democratico, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, prende corpo l'ipotesi che - almeno fino al congresso di marzo 2023, quando Enrico Letta si presenterà dimissionario senza ricandidarsi - le due capigruppo uscenti della passata legislatura, Simona Malpezzi al Senato e Deborah Serracchiani alla Camera, vengano riconfermate.



Bocce ferme, quindi, sembra essere la soluzione migliore, l'escamotage per non generare ulteriori liti in un partito dove chi chiede lo scioglimento e il cambio del simbolo si contrappone chi chiede quantomeno la fine delle correnti e del correntismo e chi invece ritiene che dopo le elezioni siano necessari soltanto piccoli aggiustamenti.

Meglio mettere la polvere sotto il tappeto, andare avanti con le capigruppo uscenti evitando fratture, e poi si vedrà fra sei mesi.