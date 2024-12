Pozzolo: "Capodanno? Niente pistola, mi porto il rosario questa volta. Non sono Terence Hill"

Pozzolo, Capodanno ancora a Rosazza "ma senza pistola questa volta"

Lo scorso anno in queste ore il deputato di FdI Emanuele Pozzolo e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si preparavano per quella festa di Capodanno a Rosazza (Biella) diventata tristemente celebre. Soprattutto per il colpo di pistola partito dalla pistola di Pozzolo che ha ferito uno degli invitati. Una vicenda giudiziaria e anche politica che ha portato al rinvio a giudizio di Pozzolo con l'accusa di porto illegale di arma e alla sospensione da FdI. A distanza di un anno però le cose sono cambiate. "Ho 39 anni. E da 39 anni - dice Pozzolo a La Stampa - festeggio il Capodanno a Rosazza. Ci torno anche quest’anno. Nella baita di famiglia".

"La pistola? No, al massimo - ironizza Pozzolo - mi porto dietro il rosario. Possiamo sparare coi cannoni da neve. Non sono Terence Hill. Sarà un capodanno pacifista. In famiglia e tra veri amici". Mistero invece su dove trascorrerà l'ultimo dell'anno il sottosegretario Delmastro. A chi glielo ha chiesto, ha risposto con una battuta: "Se mi inviti, - dice Delmastro e lo riporta La Stampa - vengo a casa tua". Negli ambienti della polizia penitenziaria si vocifera che il sottosegretario dovrebbe passare la serata con gli agenti della scorta, "ma senza auto di servizio".