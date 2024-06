Premier eletto dal popolo: via libera del Senato. Bagarre in Aula

Premierato: ok Senato elezione diretta. Protesta opposizioni

L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano l'articolo 5 del disegno di legge sul Premierato, il punto principale della riforma che introduce nella Costituzione l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Le opposizioni hanno protestato nuovamente abbandonando l'Aula senza partecipare al voto.

Cartelli per protestare contro il "Parlamento imbavagliato". Le opposizioni prendono così posizione in Aula al Senato contro la riforma del Premierato. Una protesta colorita quanto pacifica, che ha comunque costretto la presidente di turno, Licia Ronzulli (FI), a sospendere i lavori.

Due ore di discussione in piu' alle opposizioni e voto finale nel pomeriggio di martedi' prossimo, 18 giugno. Sono le decisioni assunte dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che ha rimodulato i tempi dell'esame in Aula del ddl per l'introduzione nella Costituzione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio.

La discussione riprendera' nel pomeriggio. "Sono molto soddisfatto", ha detto ai cronisti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della riunione. "Al di la' delle posizioni ufficiali, ho trovato un'intesa concreta. I lavori saranno ordinati. Abbiamo allargato a dismisura i tempi eventuali del dibattito. Andiamo a chiudere martedi' pomeriggio i lavori del Premierato. Da qui ad allora contiamo di finire l'esame del provvedimento senza sedute notturne. Sono state concesse altre due ore di dibattito - ha sottolineato - che si sommano alle 50 ore di tempo riservate a questo provvedimento, un tempo senza precedenti per una riforma costituzionale. E non e' escluso che se ce ne fosse bisogno si possa dare ancora tempo. L'importante e' che abbiamo stabilito il momento in cui chiudiamo", ha concluso.