Prodi (Franco) stronca Greta. Una rogna in più per “Green Elly” Schlein

Su Libero esce una meritoria intervista del direttore Pietro Senaldi a Franco Prodi che farà discutere non poco la sinistra. Il professore è un fisico ed è “l’unico libero docente di meteorologia in Italia”, come si definisce. Franco Prodi è uno scienziato autorevole che ha diretto per anni l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr e che da qualche tempo è annoverato tra i “negazionisti del cambiamento climatico”.

Il prof non ci sta al gioco delle facili etichette e si definisce semplicemente uno “scienziato”. Ma il clima è cambiato per colpa dell’uomo, cioè della funzione antropica? E qui Prodi è molto chiaro: «Questo non si può sapere. La verità è che la conoscenza del sistema clima, e quindi dell’influenza da parte dell’uomo su di esso, è nella sua infanzia. Al momento nessuno può valutare l’incidenza dell’elemento antropico nel cambiamento del clima e pertanto nessuno può controllarla. Di certo però il riscaldamento del Pianeta non dipende al 98% da noi, come invece in tanti sostengono. Questa è una fesseria, talmente diffusa però da diventare inarrestabile. Tra cinquant’anni di studi saremo forse in grado di stimare l’incidenza dell’uomo sul clima, che per inteso nessuno nega, tantomeno io. Solo allora si scoprirà che avevo ragione, ma io sarò morto da un pezzo».

Dunque il fisico non nega certamente l’influenza dell’Uomo sul Clima ma ne contesta la portata e non è una differenziazione da poco. Ma la Terra si sta riscaldando troppo velocemente? E qui Prodi è molto preciso: «Il cambiamento climatico è connaturato al pianeta, c’è sempre stato e ci sarà sempre. La Terra negli ultimi duecento anni si è riscaldata di 0,7 gradi centigradi ogni secolo. Ma non c’è un’emergenza climatica, come sostengo nella petizione del 2019 che ho scritto con altri 150 professori universitari ed è ormai firmata da oltre 1500 colleghi di prima fila a livello internazionale, ovviamente tutti oggi ostracizzati. C’è però un’emergenza inquinamento e di tutela dell’ambiente planetario, che è cosa ben diversa. Le dirò di più: ho il sospetto ben fondato che il riscaldamento globale sia una manovra di distrazione di massa per distogliere gli uomini dal vero problema, che è appunto l’inquinamento del pianeta e la scarsa protezione dell’ambiente». Franco Prodi, per le sue posizioni eterodosse, è stato addirittura cacciato dal Cnr e dall’Istituto che aveva retto per anni.

Secondo Prodi il problema è in una struttura Onu chiamata l’IPCC, l’International Panel for Climate Change che di fatto è composto da membri nominati dai singoli ministeri. Non scienziati –secondo il prof- ma la longa manus della politica, da cui la strumentalizzazione del tema. Ma l’attacco frontale è contro Greta, la ragazzetta che ha negli ultimi anni è stata vista come la guru del clima. E quindi può accadere anche che: “Il risultato è che ho visto persone come Mattarella e Draghi confrontarsi con Greta e ignorare il mio parere. La politica, mi spiegò un giorno mio fratello Romano, a cui chiesi di dedicarmi mezzo pomeriggio, attua il principio di precauzione, che mi pare traducibile così: non si prendono posizioni che possano metterti in difficoltà con l’opinione pubblica, a prescindere dalla loro potenziale validità».

A parte l’interessante intervista c’è una riflessione da fare su questi temi e cioè il fatto che a livello mondiale, e quindi ONU, si prendono delle decisioni molto demagogiche nelle cosiddette COP, decisioni che spesso –come dice Prodi- non sono frutto di vera scienza quanto dei politici che a loro volta sono influenzati unicamente dall’opinione pubblica. Il tema dei cambiamenti climatici –ad esempio- è ormai in mano ad una ragazzetta ignorante come Greta e i politici fanno a gara ad appecoronarsi ai suoi piedi.

Nel mondo alla rovescia del politically correct questo avviene. E la nuova segretaria del Pd alfiere di queste lotte, Elly Schlein, ritiene vere le affermazioni della ragazzetta senza ascoltare autorevolissimi scienziati come Franco Prodi che, tra l’altro, lei conosce benissimo essendo entrambi bolognesi.

I cambiamenti climatici ci sono ma non c’è alcuna evidenza che siano di origine antropica al 98% come una certa politica catastrofista vuol far credere. Questa volta a dirlo non è un esponete della destra negazionista ma il più autorevole climatologo italiano progressista, peraltro fratello di Romano Prodi.

Una rogna in più per Green Elly la cui politica a colpi di demagogia in fondo non è molto diversa da quella della scaltra Greta.