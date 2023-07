Salario minimo, il M5s non si fida: "L'apertura di Meloni è di facciata"

Salario minimo, la vicepresidente del Senato M5s non si fida dell'apertura del governo

Il Movimento 5 stelle non si sottrarrà al confronto se il governo aprirà un tavolo sul salario minimo ma "ad oggi non registriamo nessuna richiesta formale di incontro" e quella della premier sembra più che altro "un'apertura di facciata". Mariolina Castellone, vice-presidente del Senato, lo dice a La Stampa e ribadisce che non si può "non prevedere una soglia minima".

"Il luogo in cui ci si confronta con le opposizioni - sottolinea l'esponente M5s - dovrebbe essere il Parlamento. La proposta di salario minimo è in discussione da molto tempo alla Camera e non c'è stato un reale confronto, l'unica risposta della maggioranza è stata depositare un emendamento soppressivo. Ho l'impressione che dopo aver visto gli ultimi sondaggi, che parlano di 7 italiani su 10 favorevoli al salario minimo, hanno fatto un'apertura di facciata. Ma ad oggi non c'è nessun segnale di vera apertura, anzi».