Ritorno di Salvini al Viminale? Forza Italia blinda Piantedosi: "Il leader della Lega va bene dove è ora"

Governo, Barelli (FI): "All'Interno resta Piantedosi, Salvini va bene dove è ora"

“Il Ministro Piantedosi sta facendo un lavoro apprezzato da tutti e gestisce il Ministero degli interni con professionalità e competenza. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è stato assolto perché ha servito con correttezza gli interessi del Paese, e di questo ne siamo stati sempre convinti. Ora gestisce un importantissimo Ministero che ha l’importante obiettivo di contribuire a rilanciare gli essenziali settori dei trasporti e dei lavori pubblici indispensabili per modernizzare il nostro Paese. Buon lavoro ad entrambi nei rispettivi delicati compiti”. Così risponde ad Affaritaliani.it il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli alla domanda su un possibile ritorno di Matteo Salvini al ministero dell'Interno.

Un ministero che lo stesso Salvini è tornato a puntare. Dopo l’assoluzione in primo grado nel processo Open Arms, il vicepremier si è lasciato infatti andare ai microfoni: “Salvini non può andare agli Interni perché c'è un processo in corso sulla sua condotta da ministro', adesso questo alibi non c'è più”. Ma la frenata è arrivata a stretto giro dalla Presidente del Consiglio Meloni che dal vertice in Lapponia ha dichiarato: “Oggi sia io che Salvini siamo contenti dell'ottimo lavoro che sta facendo il ministro dell'Interno Piantedosi”.