Mulé (FI) ad Affaritaliani.it: "Fiducia in Sangiuliano. Ma si mettano tutte le carte sul tavolo, tutte"

"Io, fino a prova contraria, ho fiducia nelle persone e fino a questo momento non ci sono elementi per non avere più fiducia nel ministro". Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Cultura della Camera, intervistato da Affaritaliani.it, parla del caso del titolare del dicastero dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano e della sua presunta consulente Maria Rosaria Boccia.

"Continuiamo a vedere una continua e quotidiana uscita di dichiarazioni, foto, screenshot, comunicati... più che davanti a un giallo politico siamo a una telenovela. Stiamo cioè celebrando l'inseguimento di un gossip e non stiamo parlando di politica. Il quadro è ancora confuso, ma ci sono le parole di Sangiuliano e anche Giorgia Meloni ha detto che alla luce dei chiarimenti dati dal ministro si fida di lui e che non intende seguire il gossip".



Mulé però poi aggiunge: "Questo stillicidio di pezzettini di notizie, foto, gossip che continuano a uscire giorno dopo giorno non fa bene a nessuno. Si mettano tutte le carte sul tavolo, tutte. E si faccia piena chiarezza sulla vicenda, dividendo nettamente il campo da eventuali fatti personali da ciò che riguarda l’attività istituzionale. Finora, ripeto, non ci sono motivi perché non ci sia fiducia nel ministro, poi se uscirà dell'altro e se ci saranno delle novità vedremo e valuteremo i fatti e non i gossip. Però è giusto finirla con lo stillicidio quotidiano di gossip: che tutto emerga con chiarezza ammesso che ci sia altro da sapere…lo sapremo, temo, al prossimo post con l’ennesima puntata…”, conclude Mulé.