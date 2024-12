Schlein sacrifica la Campania, il contiano Fico candidato (perdente), per salvare l'obiettivo di diventare premier

Schlein ha un progetto a medio-lungo termine e intende diventare la seconda donna presidente del Consiglio d'Italia. Ma qualcosa deve cedere a Conte



"Se si votasse oggi andremmo da soli. Siamo progressisti ma non di sinistra". La frase di ieri di Giuseppe Conte non è piaciuta affatto alla parte moderata e riformista del Partito Democratico, che l'ha giudicata quantomeno ingrata. Pina Picierno ad esempio ha usato il sarcasmo per criticare l'ex premier e perfino da Alleanza Verdi Sinistra sono arrivate aspre polemiche visto che in Europa il M5S è nel gruppo The Left, che in italiano vuol dire proprio La Sinistra.



Elly Schlein però non si scompone e sa che quella uscita di Conte era a uso interno al Movimento nel primo giorno delle votazioni bis sulla riforma dello statuto imposte da Beppe Grillo. Conte deve far vedere fino a domenica, quando si chiuderanno le urne online tra i militanti/iscritti pentastellati, di non voler fare il cespuglio del Pd. Il tutto per raggiungere l'obiettivo del quorum, confermare la cacciata di Grillo e imporsi come leader al 100% (battaglia legale sul simbolo e ipotesi scissione a parte).



Schlein ha un progetto a medio-lungo termine e intende diventare la seconda donna presidente del Consiglio d'Italia. Ma qualcosa deve cedere a Conte. È così è pronta a sostenere l'anno prossimo la candidatura del contiamo ex presidente della Camera Roberto Fico alla presidenza della regione Campania. Peccato che i Dem regionali siano spaccati e in subbuglio. Ieri è stata rinviata l'assemblea del Pd campano perché mezzo partito locale vorrebbe sostenere il terzo mandato di Vincenzo De Luca che si è fatto approvare una legge regionale dal Consiglio per ricandidarsi nel 2025, nonostante il no secco del Nazareno e della segreteria guidata da Schlein.



Ma la leader Dem non può perdere a livello nazionale il 10% circa dei 5 Stelle, fondamentale per battere il Centrodestra meloniano e così è pronta ad appoggiare Fico in Campania, nonostante mezzo Pd locale starà con De Luca, pur di tenere viva l'alleanza con i pentastellati. È chiaro che con De Luca e Fico in campo il Centrosinistra quasi certamente perderà la guida di una regione che governa da molti anni con il Centrodestra unito pronto a candidare Mara Carfagna, rientrata da Azione nella maggioranza di governo e confluita con Mariastella Gelmini in Noi Moderati di Maurizio Lupi.



In sostanza, Schlein è pronta a sacrificare la Campania per il progetto di vincere le elezioni politiche nel 2027, o prima se il Centrodestra dovesse implodere, e andare a Palazzo Chigi con il campo largo. M5S incluso.